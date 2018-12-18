TSKB ve ESCARUS'tan Cop24'E Dair İzlenimler

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı-ESCARUS, Polonya'nın Katowice şehrinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı'na (COP24) katıldı. 02-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen konferans en uzun süren iklim zirvesi olarak tarihe geçti. Paris Anlaşması'nın uygulama kuralları üzerinde uzlaşma sağlanan konferansta, bazı önemli konular üzerinde müzakerelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı.

İki hafta süren etkinliği takip eden ve çeşitli panellerde deneyimlerini paylaşan TSKB ve ESCARUS, konferansla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı bir açıklama yaptı. İklim zirvesindeki en değerli çıktı olan Katowice Paketi ve düşük karbon ekonomisine geçiş yönündeki gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada şu notlara yer verildi:

Hatırlanacağı üzere COP24'ün temel amacı, 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması'nın pratikte nasıl uygulanacağına dair kuralların ve prosedürlerin son haline getirilip, karara bağlanarak devreye alınmasıydı. Zirve, bu amacın önemli ölçüde gerçekleştirildiği bir etkinlik oldu.

Ülkeler, Paris Anlaşması'nın ulusal katkılar ve azaltım (Madde 4), iklim finansmanı raporlama (Madde 9), şeffaflık (Madde 13), küresel stok bildirimi (Madde 14), kayıp ve zararlar gibi konularda genel hatlarıyla esneklik getiren kurallar üzerinde uzlaşırken, piyasa mekanizmaları ve uluslararası emisyon ticareti (Madde 6) gibi anlaşmanın uygulanması açısından önemli bazı konulara ilişkin tartışmaların müzakeresi bir sonraki zirveye bırakıldı.

İklim zirvesinde 2025 yılı sonrası için yılda 100 milyar ABD doları taban seviyesi olmak üzere yeni bir iklim finansmanı hedefi belirlenmesi karara bağlandı.

Katowice Paketi, temel olarak ülkelerin Ulusal Katkı Beyanlarında (NDC) azaltım, uyum, finansman, kapasite geliştirme, teknoloji transferi gibi birçok konuda hangi bilgileri paylaşmaları gerektiğine ilişkin yönlendirmeleri içeriyor. Şeffaflık maddesi bağlamında sunulması gereken bilgilere ilişkin rehberler bu paket dahilinde tanımlandı. Zirvede, Talanoa adı verilen kolaylaştırıcı diyalog sürecinin çıktıları üzerinden geçilerek daha iddialı politika ve eylemler belirlenmesi üzerinde prensipte mutabık kalındı.

COP24 esnasında zirve dışından gelen haberler zirvedeki gelişmeler kadar kritik olduğuna vurgu yapılan değerlendirmede, özellikle finans dünyası açısından öne çıkan haberler şöyle yer aldı:

Dünya Bankası 2021-2025 dönemi için 200 milyar ABD doları iklim finansmanı taahhüdü verdi.

Çok taraflı kalkınma bankaları aktivite ve hedeflerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getireceklerini beyan etti.

C40 Şehirler Koalisyonu, dünya genelindeki şehirlerde iklim hedefleriyle uyumlu çabalar sarf edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracağını duyururken, 15 uluslararası kurum, operasyonlarını iklim hedefleriyle uyumlu hale getireceğini açıkladı.

Tüm bu olumlu gelişmeler, Paris Anlaşması'nın dünya genelinde yarattığı etkilerin yayılmaya ve genişlemeye devam ettiğinin göstergesi sayılabilir.

Türkiye'nin konferansta bulunan delegasyon ve yan etkinlik alanı çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptı. Zirvenin ardından netleşen kurallarla birlikte Paris Anlaşması'nın uygulanabilir hale geliyor olması iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında oldukça olumlu değerlendirildi.

İklim Zirvesi boyunca süren istişarelerde Türkiye'nin uluslararası rejimdeki yerinin netleştirilmesi talebi henüz nihayete erdirilemese de Türkiye'nin ulusal şartlarının hakkaniyetli bir şekilde gözetildiği ve karşılıklı yarar sağlayabilecek bir çözüm bulunması temennilerimiz devam ediyor.

Kaynak: Bültenler