TSKB Yarının Kadın Yıldızları'na Desteğini Sürdürüyor

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle, İstanbul Müzik Festivali kapsamında geçen yıl başlatılan "Yarının Kadın Yıldızları" projesi, 2019 yılında da devam edecek.

Proje kapsamında, TSKB'nin desteği ve festival izleyicilerinin de katkısıyla oluşturulan fon aracılığıyla çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen genç kadın müzisyenlere maddi destek sunuluyor.

Ayrıca, düzenlenen özel bir konserle, projeden yararlanan kadın müzisyenlerin festival dinleyicisiyle buluşmaları da sağlanıyor.

TSKB 28 YILDIR İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ DESTEKÇİSİ

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan TSKB, kadınların güçlenmesi yönündeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Yarının Kadın Yıldızları projesinde eğitim destek fonu sponsoru olarak yer alıyor. 2018'de bu proje kapsamında oluşturulan fondan, 14 genç kadın müzisyen yararlandı.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'na yurtdışında bir müzik okulundan lisans veya lisansüstü seviyesinde kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Başvurular, İKSV Genel Müdür Yardımcısı ve müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyanist ikili Ufuk & Bahar Dördüncü, klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve besteci Özkan Manav'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Proje kapsamında oluşturulan toplam fon miktarı, seçici kurul tarafından belirlenen müzisyenlere, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.