TSKF ve ICF'ten 400 Gence Koçluk Desteği

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (İş ve Meslek Kadınları Dernekleri) ve ICF Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği işbirliğinde başlatılan

Tüm dünyadaki kadınların, kız çocuklarının yaşamlarını iyileştirmek ve geliştirmek için çalışan, 1948 yılından bu yana Türkiye'de de faaliyetlerini sürdüren Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (İş ve Meslek Kadınları Dernekleri) - TSKF ile profesyonel koçluk sanatını, ilmini ve mesleğini ilerletmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren ICF Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği anlamlı bir projeye imza attı.

Kıvılcım Projesi kapsamında; Anadolu'nun farklı şehirlerinde eğitim gören TSKF bursiyeri üniversite öğrencilerine ICF Türkiye sertifikalı koçlardan koçluk desteği sunulmaya başlandı.

İlk grup çalışması 37 genç kadın bursiyer ile gerçekleştirilen projenin toplamda 400 kişiye ulaşması hedefleniyor. Kıvılcım Projesi öğrencilerin yaşamlarında ve kariyerlerinde destek koçluğu almasını amaçlıyor.

2019 yılında başlayan Kıvılcım Projesi'ni aynı sene içinde tamamlamayı planladıklarını anlatan TSKF 2018 – 2020 Yönetim Kurulu Başkanı Psikolog Dr., Profesyonel Koç, Eğitmen Nur Velidedeoğlu Kavuncu, Soroptimistlerin Sosyal Girişimcilik Merkezi; "Balat Kültür Evi"nde gerçekleşen proje kapsamında öğrencilerin ICF Türkiye'nin deneyimli koçlarından iki tam günlük grup çalışması ve dört bireysel seans aldığını söylüyor.

#BirlikteBaşaracağız anlayışıyla farklı STK'lar ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğine giderek kadınlar ve kız çocukları odaklı projeler yürüttüklerini anlatan Kavuncu: "Kıvılcım Projesi'nde öğrenciler; bireysel seanslarda, koçları eşliğinde kendileri üzerinde bir keşif yolculuğuna çıkıyor, içsel liderleriyle bağ kurarak, güçlü yönlerini görüyor ve hayat vizyonlarını belirleme imkanı buluyor. Proje başında ve sonunda yapılan iki günlük grup çalışmalarında ise grup koçları eşliğinde ilişkilerdeki benleriyle buluşuyorlar. İlişkilerdeki beni görerek, ilişkide oldukları her şeye karşı duruşlarına, aksiyonlarına, davranış biçimlerine dair farkındalık kazanarak birlik ruhunu keşfediyorlar".

Öğrencilerin farkındalıkları arttı…

Bu eğitimin öğrencilerin farkındalıklarının artmasına ve bakış açılarının genişlemesine katkı sağlayacağına inandıklarını anlatan Kavuncu, "Ayrıca her etkinliğimizde olduğu gibi, bu proje de çeşitli şehirlerden arkadaşlıklar edinmelerine de aracı oldu. Şubat ayında gerçekleştirilen açılış toplantısında katılımcıların iletişim güçlerini arttırmak için Soroptimist Kulübü üyeleri, koçlar ve bursiyerler arasında tanışma zamanı oluşturuldu.Sonra etkili bir iletişim için gerekli olan değerler hakkında bursiyerlerin ve diğer katılımcıların görüşleri alındı. Genel olarak karşılıklı fikir alışverişlerinin olduğu ve herkesin düşüncelerini rahatlıkla söyleyebildiği bir ortam yaratıldı. Öğleden sonra devam eden ikinci oturumda, beş farklı koç bursiyerleri gruplara ayrıldı. Farklı sayılarda oluşturulan gruplarda sohbet etme ve küçük etkinlikler yapma fırsatları oldu" dedi.

Gençlerden "Benim için bir güne birçok şeyin sığdırıldığı çok farklı ve etkili bir deneyim oldu. Bu eğitimin devamı niteliğinde olacak diğer görüşmeleri merakla bekliyorum. "Çok yararlandım, artık daha farklıyım" gibi geri dönüşler aldıklarını anlatan Kavuncu, "TSKF Kulüpleri'ndeki yaklaşık 400 bursiyerin bu çalışmadan yararlanmasını hedeflemekteyiz. Her biri dört ay sürecek dönemlerle çalışmalara devam etmeyi arzu ediyoruz. TSKF olarak burslu öğrenci sayımızı arttırmak ve onların hayatına dokunmak, bu ülke için geleceğe bir yatırım olarak gördüğümüz bursiyerlerimizle farklı projeler üretmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler