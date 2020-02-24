Haberler » Güncel » TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi - Haber

TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağışçısına bronz madalya ve beraat takdim edildi.

24.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:58TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi
Adıyaman'ın ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağışçısına bronz madalya ve beraat takdim edildi.

Besni'de ikamet eden Ergin Dinç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı nakdi bağış nedeniyle ödüllendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Besni Fahri Tanıtım Kurulu Temsilcilisi Ali Erdoğan ile Genel Sekreteri Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel Ergin Dinç'i ziyaret ederek, vakfa yaptığı bağış dolayısıyla kendisine bronz madalya ve beraat takdim etti. Bağışçı Ergin Dinç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı bağıştan dolayı çok büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Memleketimizin huzuru, ülkemizin daha güçlü olması için elimizden geldiği ölçüde bir şeyler yapmak istedim. Şahsıma verilen bu nişane başkalarına da teşvik olur inşallah. Aldığım bu madalya ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile gurur duyuyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Besni Fahri Tanıtım Kurulu Temsilcilisi Ali Erdoğan ise, "Böylesine hassas bir dönemde milletimizde var olan yardımlaşma ile Ergin Dinç'in davranışını takdirle karşılıyor, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu bağışta kendisini yalnız bırakmayarak destekleyen eşi Şenay Erdoğan Dinç'e de sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Besni, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 17:19:03