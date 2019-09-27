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TSO Başkanı Ateş, OSBÜK toplantısına katıldı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Türker Ateş, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun ilk toplantısına katılarak, faaliyet ve projeler hakkında bilgiler verdi.

27.09.2019 15:24TSO Başkanı Ateş, OSBÜK toplantısına katıldı
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Türker Ateş, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun ilk toplantısına katılarak, faaliyet ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)'nun çalışmalarına katkıda bulunmak ve OSB'ler konusunda bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere oluşturulan OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun yeni dönem ilk toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kulelerde bulunan OSBÜK merkezinde yapıldı. Temmuz ayında gerçekleştirilen genel kurulu sonrası teşkil eden yüksek koordinasyon kurulunun ilk toplantısı, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB delegesi olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de Kurul üyesi olarak katıldı.

Toplantıda, TSO Başkanı Türker Ateş, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB'nin yapısı, OSB'de yer alan sektörler, istihdam, sürdürülen faaliyetler ve projeler ile ilgili kurul üyelerine bilgiler aktardı. Ayrıca, OSBÜK'ün faaliyetleriyle ilgili kurul üyelerine bilgilendirme yapılarak, yürütülmekte olan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - BOLU

Bolu, OSB, Ekonomi

Kaynak: İHA

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