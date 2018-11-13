Tso Başkanı Ekicioğlu, İstifa Etti

13 Kasım 2018 Salı 11:47



13 Kasım 2018 Salı 11:47

KIRŞEHİR (İHA) – Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selehattin Ekicioğlu, istifa etti.TSO binasında yapılan basın toplantısında konuşan Ekicioğlu, "Ticaret ve Sanayi Odasında gençlerin önünün açılması gerektiğine inanıyorum. Ticari kimliğimi bırakarak hayatın olağan akışı içerisinde yaşamaya devam edeceğim"dedi.Kirlenmeden TSO'ya geldiğini anlatan Ekicioğlu, kirlenmeden de devam etmek istediğini şöyle anlattı:"Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyasından siyasete transfer yapıyor. Biz öz eleştirimizi yapıyoruz. Basında özeleştiri yapabilmeli, görev sürem boyunca TSO'yu siyasete bulaştırmadım. Benden sonra ki dönemde de arkadaşlarımın siyasete bulaşması tarafında değilim. Etik gereği aday olamazsam yada seçilemezsem de göreve geri dönmeyeceğim. Siyasette son dakika golleri çok oluyor"diye konuştu.Toplantı, basın temsilcileri ile yapılan soru cevap bölümü ile son buldu. - KIRŞEHİR