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TSO Başkanı Koçak'a ziyaret

Mersin İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Tarım ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

12.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:12
TSO Başkanı Koçak'a ziyaret
Mersin İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Tarım ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.
Ziyarette Tarım, yapacakları faaliyetler ve sektörün durumu hakkında Başkan Koçak'a bilgi verdi.
Yeni kurulan birliklerini amacının üreticileri bir çatı altında toplamak olduğunu ifade eden Tarım, geçmişte yaşanılan olumsuzlukları birlikte göğüslemek ve güç oluşturmak istediklerini kaydetti.
TSO Başkanı Koçak da ziyaretlerinden dolayı birlik yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Ruhi Koçak, Mersin, Koçak, Güncel

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