Haberler » Güncel » TSO, 'Çocuklar Susar Biz Susmayacağız' paneline ev sahipliği yaptı - Haber

TSO, "Çocuklar Susar Biz Susmayacağız" paneline ev sahipliği yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Psikolog Neşe Soysal'ın katılımıyla "Çocuklar Susar Biz Susmayacağız" adlı panele ev sahipliği yaptı.

26.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:24TSO,
KIRŞEHİR (İHA) – Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Psikolog Neşe Soysal'ın katılımıyla "Çocuklar Susar Biz Susmayacağız" adlı panele ev sahipliği yaptı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde dün gerçekleştirilen panele; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Panelde, psikolog Sosyal, çocuk istismarı ve alınması gerekli önlemler karşısında katılımcıları bilgilendirdi.

Sosyal tarafından yapılan bilgilendirme sunumu sonrası panelde istismar, istismar türleri, istismarı ortaya çıkaran olgular, ihmaller, çocuk üzerinde istismarın etkileri ve ebeveyne düşen görevler anlatıldı.

Panel, soru cevap bölümünün ardından katılım plaketi sunulması sonrası sona erdi. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Küçükçekmece'de kursu protesto eden veliler adliye önünde toplandı
15:13 Ankara ali yalçın: mesleki ve teknik eğitimin niteliği artırılmalı
15:13 Bolu'da cinayet davası sonrası adliyede kavga 3 gözaltı
15:13 Antalya-4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı -
15:08 Öğrencilerin ara tatilde adresi Sapanca SGM oldu
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:31 Lise öğrencisi alay konusu olunca 4 ayda 22 kilo verdi
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
04:53 Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı
26.11.2019 15:14:09