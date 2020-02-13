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TSO'da 11. Meslek Komitesi toplandı

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 11. Meslek Komitesi, sektöründeki durumu değerlendirmek ve yeni projeler üretmek adına toplandı.

13.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:18TSO'da 11. Meslek Komitesi toplandı
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 11. Meslek Komitesi, sektöründeki durumu değerlendirmek ve yeni projeler üretmek adına toplandı.
TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı Tahsin Eker yönetiminde düzenlenen toplantıya Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi Sinem Eyüboğlu ve Öğretim Görevlisi Yusuf Korkmaz katıldı.
Toplantıda sigorta sektörü, sektörün mevcut durumu ve yaşanılan sıkıntılar görüşülürken, üniversite ile işbirliği halinde yapılması planlanan konular gündeme getirildi.

Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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