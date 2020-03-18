Menü
Haberler ›› Güncel ››TSO'da koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı - Güncel

TSO'da koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

18.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:44
TSO'da koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, TSO'yu detaylı olarak ilaçlayarak, dezenfekte etti.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yaşanan salgına karşı personele yönelik koruyucu tedbirleri arttırdıklarını söyledi.
Göreve geldikten sonra yapılan ilk icraatlarından biri olan e-belge sistemine de vurgu yapan Eken, "Üyelerimiz zorunlu durumlar olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeli. Oda kayıt belgesi, aidat ödemesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgeleri, oda sicil belgesi, ortaklık teyit belgesi, İngilizce oda kayıt belgesi ve ticaret sicil gazetesi internet üzerinden alınabiliyor." dedi.
Eken, "Üyelerimiz tarafından iletilen koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyasında yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerilerini maddeler halinde hazırlayarak ilgili Bakanlıklara gönderilmek üzere TOBB'a gönderdik. Esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin bu süreçte yaşayacağı sorun ve sıkıntıları en aza indirgemek için girişimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti