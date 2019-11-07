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TSO'dan haddecilik MYK revizesi açıklaması

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Karabük'te haddecilik firmalarının talebi üzerine Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde revize çalışması yapıldığını bildirdi.

07.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:01 TSO'dan haddecilik MYK revizesi açıklaması
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Karabük'te haddecilik firmalarının talebi üzerine Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde revize çalışması yapıldığını bildirdi.

TSO Başkanı Mescier, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belgelendirilmesi zorunlu meslekler arasına alınan ve Karabük'ün önemli sektörlerinden olan Haddecilik Seviye 3-4 belgelendirmeleri konusunda firmaların revize talebinin Karabük TSO'ya sunulduğunu söyledi.

Yönetim Kurulu'nda ve 2. Meslek Komitesi'nde görüşülen taleplerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletildiğini ve talebe istinaden birliğin yapmış olduğu çalışmalara ilişkin cevabi yazısının kenilerine ulaştığını ifade eden Mescier, "TOBB'den iletilen yazıda özetle; 'Karabük TSO'dan gelen talep doğrultusunda MYK tarafından bir çalışma grubunun oluşturulduğu ve bu çalışma grubuna birliğimiz iştiraki TOBB MEYBEM A.Ş. katılımının sağlandığı belirtilmiştir. Bahsi geçen çalışma grubu TOBB ev sahipliğinde 21-22 Ekim 2019 tarihlerinde çalıştay gerçekleştirmiş olup, Haddeci Seviye 3-4 ulusal yeterliliklerini revize etmek üzere çalışmalar yapılmıştır. Bu süreçte revize edilen ulusal yeterlilikler MYK Metal Sektör Komitesi'nde görüşülecek ve MYK Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Yönetim Kurulu onayının ardından ise kamuoyuna açıklanacak ve tüm sınav ve belgelendirme kuruluşları yeni yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme hizmetleri yürütecektir' denilmiştir" dedi.

Mescier, Karabük firmalarının talebi üzerine MYK nezdinde revize çalışması yapan üst birliğin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek yapılan çalışmaların sektöre hayırlı olmasını diledi.

Mescier, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak, haddecilik mesleğinde MYK belgelendirmesi yapacak firmaların herhangi bir konuda mağduriyetinin olmaması amacıyla konunun taraflarınca takip edildiğini kaydetti. - KARABÜK

Merkez Yürütme Kurulu, Mescier, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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