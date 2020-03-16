TSO'dan haksız fiyat artışına disiplin kuruluyla önlem
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı ürün gruplarında haksız fiyat artışı yapıldığı yönünde şikayetlerin ulaştığını, bu tür davranış içerisine girenler hakkında disiplin kurulunun devreye gireceğini açıkladı.
16.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:18
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier , korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı ürün gruplarında haksız fiyat artışı yapıldığı yönünde şikayetlerin ulaştığını, bu tür davranış içerisine girenler hakkında disiplin kurulunun devreye gireceğini açıkladı.
Mescier, yaptığı açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüs salgınının üstesinden gelmek için toplum olarak tüm kesimlerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği söyledi.
Özellikle gıda ve hijyen ürünlerinde yapılan fiyat artışlarının fırsatçılık olarak değerlendirildiği bu durumun milli birlik ve beraberlik şuuruna yakışmadığı ve toplumun tüm kesimlerinde tepkiyle karşılanacağını ifade eden Mescier, "Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin meslek ahlakına ve geleneklerimize uymayan davranışlar içinde olmayacağını belirterek sosyal sorumluluk ve toplumsal ahlak gereği süreci fırsatçılığa çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ancak şikayet halinde odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu konuda vatandaşı mağdur edenlere de sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu. - KARABÜK
Mescier, yaptığı açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüs salgınının üstesinden gelmek için toplum olarak tüm kesimlerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği söyledi.
Özellikle gıda ve hijyen ürünlerinde yapılan fiyat artışlarının fırsatçılık olarak değerlendirildiği bu durumun milli birlik ve beraberlik şuuruna yakışmadığı ve toplumun tüm kesimlerinde tepkiyle karşılanacağını ifade eden Mescier, "Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin meslek ahlakına ve geleneklerimize uymayan davranışlar içinde olmayacağını belirterek sosyal sorumluluk ve toplumsal ahlak gereği süreci fırsatçılığa çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ancak şikayet halinde odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu konuda vatandaşı mağdur edenlere de sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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