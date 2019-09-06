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TSO'dan "Kırsal Kalkınma Destekleri" çağrısı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) üyelerine Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuru çağrısı yapıldı.

06.09.2019 15:58 TSO'dan
Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) üyelerine Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuru çağrısı yapıldı.

TSO Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, kırsal kalkınma yatırımların desteklenmesi kapsamında yüzde 50 hibe verileceğini aktardı.

Desteklemelerin yatırımcı ve çiftçiler için fırsat olduğunu aktaran Demirhan, şunları kaydetti:

"Yenilenebilen enerji sistemleri, seracılık faaliyetleri, tarımsal üretim, soğuk hava depoları, hayvancılık ve arıcılık makine ekipmanları ile sabit yatırımlar destek kapsamına giriyor. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları, katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımlarına 50 bin liradan başlayarak üst limit 2 milyon 500 bin liraya kadar destek verilecek. Başvurular 30 Eylül'de sona erecek."

Demirhan, oda olarak üyelerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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