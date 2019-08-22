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TSO'dan "Stratejik Planlama Eğitimi"

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Gelecek Vizyonunu Belirliyor" projesi devam ediyor.

22.08.2019 16:24 TSO'dan
Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Gelecek Vizyonunu Belirliyor" projesi devam ediyor.
Proje kapsamında TSO'da meslek komitelerine yönelik "Stratejik Planlama Eğitimi" verildi.
Program kapsamında bilgi veren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kaydetti:
"Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız işbirliği ile yapılan stratejik eğitim programlarına pazartesi günü başlattık. Bu program kapsamında ilk önce yönetim kurulu üyelerimize ardından 24 meslek komitemize eğitimler verildi. Meclis toplantımızda da meclis üyelerimize bu eğitim verilerek tamamlanacaktır. Buradaki amaç, odamızın geleceğini, gelecek vizyonunu, misyonunu belirlemek, daha önceki vizyon ve misyon ile aradaki farkı çıkarmak. Bu eğitim kapsamında tüm üyelerimizin fikirlerini istişare ederek yapıyoruz. Uzman arkadaşlarımız toplanan verileri denetleyerek analiz edecek. Çıkacak sonucu da en kısa zamanda tüm üyelerimizle paylaşacağız."

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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