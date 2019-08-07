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TSO genel sekreterleri deneyim paylaşım toplantısında buluştu

Batı Karadeniz bölgesinde Ticaret ve Sanayi Odaları'nın genel sekreterleri bölgesel deneyim paylaşım toplantısını gerçekleştirdi.

07.08.2019 15:10 TSO genel sekreterleri deneyim paylaşım toplantısında buluştu
Batı Karadeniz bölgesinde Ticaret ve Sanayi Odaları'nın genel sekreterleri bölgesel deneyim paylaşım toplantısını gerçekleştirdi.

Batı Karadeniz bölgesinde faaliyette bulunan Zonguldak, Karabük, Bartın, Safranbolu, Devrek, Çaycuma, Ereğli ve Alaplı TSO genel sekreterleri bölgesel deneyim ve paylaşım toplantısında buluşarak istişarelerde bulundular. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet İncekara ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gündüz Acar ve Akreditasyon Sorumlusu Kubilay Arslangörür katıldı. Toplantıda oda temsilcileri, denetimlerde dikkat etmeleri gereken maddeler üzerinde görüştü.

Toplantı daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Batı Karadeniz, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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