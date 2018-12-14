Tso Üyelerine Dış Ticarette Kolaylık Sağlanacak

Yüksekova
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine ithalat ve ihracatta kolaylık sağlanacak.
TSO'dan yapılan açıklamada, Başkan Abdurahman Pınar
'ın Özbekistan
'da yapılan "Ekonomik İşbirliği" toplantısına katıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Toplantıda ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konusu imzalanan protokolle güvence altına alındı. Bu konuda Türkiye
, İran
, Afganistan
, Pakistan
, Kırgızistan
, Özbekistan, Tacikistan
, Kazakistan
, Türkmenistan
ve Azerbaycan
ülkeleri ile ticaret yapacak tüm üyelere her türlü diplomatik kolaylığın sağlayacağı kararına varıldı. Esnaf ve tüccar için sağlanacak kolaylık bütün üyelere hayırlı olsun." denildi.
Abdurahman Pınar,Özbekistan,Yüksekova
14 Aralık 2018 Cuma 21:23