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TSO ve BAKKA Elpek Bezi projesi için anlaşma yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası ile BAKKA proje sözleşmesi imzaladı.

07.08.2019 15:11 TSO ve BAKKA Elpek Bezi projesi için anlaşma yaptı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası ile BAKKA proje sözleşmesi imzaladı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) kurum ve kuruluşlara yönelik proje teklif çağırısına çıkılan ve teknik destek kapsamında hazırlanmış olan Ereğli Elpek Bezi Coğrafi İşareti Eğitimi ve Danışmanlığı başlıklı proje için sözleşme imzaladı. İmzalanan proje sözleşmesinde Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gündüz Acar ve KOSGEB Temsilcisi Kubilay Arslangörür hazır bulundu. Projenin hayırlı olmasını temenni eden Genel Sekreter Acar, Elpek Bezi için alınması planlanan coğrafi işaretin ilk adımını attıklarını belirtti. - ZONGULDAK

Batı Karadeniz, Zonguldak, Ekonomi

Kaynak: İHA

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