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TŞOF Başkanı Apaydın: "Şanlı milletimiz bağımsızlığından asla ödün vermez"

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin simgesidir" dedi.

29.08.2019 10:23 TŞOF Başkanı Apaydın:
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin simgesidir" dedi.

Türk halkının bağımsızlık destanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Fedakar milletimizin ve kahraman askerlerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zaferi, tam bağımsızlık yolunda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere asla fırsat vermemiştir. Üzerinden 97 yıl geçen bu zafer, sadece Türk milleti için değil mazlum olan tüm uluslar için bir bağımsızlık destanı haline dönüşmüştür. Tüm dünyanın adından

övgü ile bahsettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin simgesidir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük zaferin 97'nci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları canlarını yok sayarak bizlere bırakan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyorum. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ANKARA

Fevzi Apaydın, Zafer Haftası, Güncel

Kaynak: İHA

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