Haberler » Ekonomi » TŞOF'tan 'Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu' uyarısı

TŞOF'tan "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafına "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" alma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, cezalarla karşılaşmamak için 1 Aralık'a kadar bu belgenin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

18.10.2019 11:06TŞOF'tan
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafına "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" alma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, cezalarla karşılaşmamak için 1 Aralık'a kadar bu belgenin alınması gerektiği uyarısında bulundu.
Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin her 5 yılda bir yenilemek şartıyla bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu"nu almalarının zorunlu hale geldiğini anımsattı.
Belgesi olmayan şoför esnafına para cezası ve yetki belgesi iptali gibi yaptırımlar uygulanacağına dikkati çeken Apaydın, "Belge alma süresi 1 Aralık'a kadar uzatıldı. Şoför esnafımız cezalarla karşılaşmamak için bu süre bitmeden 'Psikoteknik Değerlendirme Raporu'nu almalı." ifadesini kulandı.

Fevzi Apaydın, Türkiye, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:44 Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru
11:39 Brezilya ve Malezya Madrid'e üye oldu
11:42 Otokar'dan Busworld Europe çıkarması
11:37 Borsa güne yükselişle başladı
11:36 Mülteci gençlerin fotoğrafları İstanbul'da sergilenecek
11:31 Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti
11:24 20 yılda 75 milyar e-posta'nın gönderimini sağladı
18.10.2019 11:47:10