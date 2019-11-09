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TSSF Onur Gecesi ve Ödül Töreni yapıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan sporcular için Onur Gecesi ve Ödül Töreni etkinliği düzenlendi.

09.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:36TSSF Onur Gecesi ve Ödül Töreni yapıldı
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan sporcular için Onur Gecesi ve Ödül Töreni etkinliği düzenlendi.
ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda konuşan TSSF Başkanı Şahin Özen, 2018 ile 2019 yıllarında Türk sporcuların, sualtı hokeyi, paletli yüzme, sualtı ragbisi, serbest dalış, sualtı görüntüleme ve zıpkınla balık avı gibi branşlarda 49 uluslararası derece elde ettiği aktardı.
Sporcuların tarihi başarılara imza attığını ifade eden Özen, şöyle konuştu:
"Son iki yılda hem bireysel hem de takım olarak millilerimiz, büyükler ile gençlerde 3 dünya şampiyonluğu, 3 dünya ikinciliği, 6 dünya üçüncülüğü, 5 Avrupa şampiyonluğu, 8 Avrupa ikinciliği, 5 Avrupa üçüncülüğü, yine uluslararası yarışmalarda 4 altın, 5 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 49 madalyayı bileğinin hakkıyla, alınteriyle kazandı. Böylesine harikulade başarıların mimarı olan, su altı sporlarında Türkiye'yi dünya markası yapan milli takımlarımızın değerli sporcuları ve antrenörlerini ayakta alkışlıyoruz."
Özen, konuşmasının ardından uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcular ile antrenör ve kulüplere çeşitli ödüller verdi.

Darıca, Spor

Kaynak: AA

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