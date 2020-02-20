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TSYD açıkladı! 4 büyük kulübün başkanı Çarşamba günü buluşuyor

Ali Koç'un basın toplantısında dile getirdiği görüşme talebi sonrası Türkiye Spor Yazarları Derneği, resmi sitesinden yaptığı açıklamada 26 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir oturum düzenleneceğini ve bunun bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı yayınlanacağını açıkladı.

20.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:31

Başkanı Ali Koç'un görüşme talebi sonunda gerçekleşiyor. Türkiye Yazarları Derneği, 4 büyük kulübün başkanlarını bir araya getiriyor.

Derneğin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 günü saat 11.00'de Fenerbahçe, , Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir. Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." denildi.

"KONUŞACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Mustafa Cengiz de hazırsa konuşacağımız çok şey var, konular birikti. Dört başkanın olmasına da gerek yok. Bu belki de sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Dört kulüp başkanını toplamak kolay değil, siz inisiyatif alırsanız olur" demişti.

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TSYD açıkladı! 4 büyük kulübün başkanı Çarşamba günü buluşuyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Galatasaray, Fenerbahçe, Çarşamba, Spor


HABER YORUMLARI (12)
GALATASARAY.:Ya 4 kulüp başkanı buluşacak bu kadar basit bir şeyi dahi ne kadar büyütüyorlar, sanki Trump ile kim yung buluşması.
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1 0
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HULK:niye anadolu kulupleri yok
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2 0
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ANADOLU YOK SAYMA:DİĞER KLÜB BAŞKANLARINA AYIP DEĞİLMİ ??? OLMADI ŞİMDİ . SİVAS - BURSA - GÖZTEPE - KAYSERİ - ANKARA -ANTALYA VARDA VAR YOK DA YOK MU
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3 0
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BJK:BJK OLARAK KATILMASINI İSTEMİYORUM NEDEN BİR FENEVLİ İSTEYİNCE TOPLANTI OLUYOR GİTMESİNLER TEK BAŞINA GİTSİN ALİ BEY
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2 5
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BİTLİS:çok iyi olmuş ne varsa her şey dökülsün hatta eski başkanlarda canlı yayına bağlansın bildiğin saatlerce konuşsunlar ama takibi ki Türk futbolunda bir şeyler düzelecekse boş konuşmanın vakti değil.
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2 1
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61:Programın saat aralığı çok yanlış insanlar akşam saat 7-8 de evde oluyor. programı kimse izlemesin diyemi saat 11:00 almışlar.
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4 6
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TÜPCÜ FİKRET:sende akşam aç özetini izle bunamı takıldın önemli olan tüpcü fikretin türk futbolu üzerindeki bahis etkisi konuşulacakmı sen onu düşün
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3 2
25:cokmu onemlı
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4 2
.....:Bu da koca KOÇ un varisi. Bir cacık olmaz bundan. Ona saldır, buna saldır. Bu fener hakem yardımı olmadan neden şampiyon olamıyor, ona bak sen. Aziz Yıldırım gibi sen de tarla sürsene.
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3 8
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GECE KONDU:bu işler senin halledebileceğin işler değil koç. yüzünün suyuyla git ordan. paralarını ye. düş bu takımın yakasından.
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4 7
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