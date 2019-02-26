Tsyd Ankara Şubesi ile İlef Arasında İş Birliği

Kaynak: AA

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.Öğrencilerin Ankara'daki sportif etkinliklerde görev alarak deneyim kazanmalarının hedeflendiği protokolün imza töreni, Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ndeki İletişim Fakültesinde gerçekleştirildi.Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, TSYD Ankara Şubesi'ne teşekkür ederek, "Özellikle Ankara'da birtakım etkinliklere öğrencileri göndererek onların eğitimlerindeki pratik ihtiyaçlarını giderebilmek konusunda arzumuz vardı. TSYD Ankara Şubesi, bize bu konuda destek verebileceği yönünde öneride bulundu. Böylece protokol imzaladık." diye konuştu.Protokolde derneğin büyük emeğinin bulunduğunu dile getiren Altun, "Öğrencilerimiz, Ankara'daki sportif etkinliklerde görev alarak izleme, gözlemleme, fotoğraf ve video çekimi üzerine deneyim kazanacak. TSYD Ankara Şubesi, öğrencilerimize imkanlarını ve kapılarını sonuna kadar açıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda gazetecilik sektörünün deneyimli isimleriyle bir araya gelme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ise bu protokolün öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Biz, böyle bir fikirle yola çıktık. Öğrencilerimize mezuniyetten önce bizim de değer ve farklı bir bakış açısı kazandırmamız gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz ki sizlere yararlı hizmetler verebiliriz. Gençler bizim için çok değerli, diplomalarını almadan hayata daha hazır hale gelmelerini arzuluyoruz. 50 yıllık geçmişi olan eğitim kurumuyla böyle bir protokol yapmak bizim için de ayrı bir zenginlik olacak."