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TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü, yarın finalde kupa için mücadele edecek.

21.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:26TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu
Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) Şubesi tarafından ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Turnuvası"nda ile MKE Ankaragücü, yarın finalde kupa için mücadele edecek.
Beştepe Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde, 16 ve 17 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvanın açılış maçında, Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşılaştı. Maçı 4-3 kazanan Osmanlıspor, finale adını yazdırdı.
İkinci maçta ise MKE Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 4-0 yenerek finale yükseldi.
Turnuvanın üçüncülük maçı yarın saat 12.00'de, finali ise saat 14.00'te yapılacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Osmanlıspor, Futbol, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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