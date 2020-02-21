Haberler » Spor » TSYD'den 4 büyükler için yeni açıklama - Spor

TSYD'den 4 büyükler için yeni açıklama

"TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir""Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır"İSTANBUL, -Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 4 büyük kulüp başkanını açık oturuma davet etmesi...

21.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:53TSYD'den 4 büyükler için yeni açıklama

"TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir"

"Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır"

İSTANBUL, -

Türkiye Yazarları Derneği (TSYD), 4 büyük kulüp başkanını açık oturuma davet etmesi ve sonrasında gelen tepkiler üzerine açıklama yayımladı.

TSYD'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır."



Türkiye Spor Yazarları Derneği, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
10:40  İrem Akın kimdir? İrem Akın nereli, kaç yaşında?
10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
21.02.2020 10:53:25