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TSYD'den İHA'ya ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen yılın en iyileri yarışmasında ödüller belli oldu.

10.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:47TSYD'den İHA'ya ödül
Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen yılın en iyileri yarışmasında ödüller belli oldu. İHA muhabiri Bozhan Memiş de ödüle layık görüldü.

TSYD tarafından düzenlenen yılın en iyileri yarışmasında ödül alan isimler belli oldu. 2018 yılının spor gazeteciliği eserlerini kapsayan yarışmada 145 eser ödül almak için yarıştı. Murat Ağca'nın koordinatörlüğünde yapılan yarışmada Ahmet Çakır jüri başkanlığı, Mustafa Karagöl, Hasan Sarıçiçek, Ahmet Fisunoğlu, Bülent Tuncay, Coşkun Türk, Ersin Şiyhan, Hüseyin Sakarya, İlhan Uzundurukan, Melih Gümüşbıçak, Tahir Kum, Vedat Danacı ve Yasin Yıldırım jüri olarak eserleri değerlendirdi. Hayatını kaybeden duayen gazeteciler Necati Karakaya, Taki Doğan ve Celal Demirbilek'in de isimleri ödüllere verildi.

Ödül töreninin düzenleneceği tarih daha sonra TSYD tarafından açıklanacak. Ödüller ve ödül alan isimler şu şekilde:

ULUSAL BASIN

Takı Doğan Haber Dalı - Atilla Türker (Habertürk)

Celal Demirbilek Röportaj Dalı - Mesut Yıldırım (Sözcü)

İnceleme-Araştırma Dalı - Halil Cenk Çınar (Aydınlık)

Serbest Yazı - Atilla Türker (Habertürk)

Fotoğraf Dalı (Müsabaka) - Şebnem Coşkun (Anadolu Ajansı)

Fotoğraf Dalı (Serbest) - Aytaç Ünal (Anadolu Ajansı)

Sayfa Düzeni - Ercan Arıkan (Ortadoğu)

İnternet Haber Dalı - Bozhan Memiş (İhlas Haber Ajansı)

İnternet Röportaj - Hüseyin Özkök (Spor Arena Plus)

İnternet Serbest Yazı - Onur Salman (Gazeteduvar)

Necati Karakaya Radyo Program - Özgür Sancar (Radyospor)

TV Haber - Sonay TEKER (TRT)

TV Röportaj - Hilmi Sever (Anadolu Ajansı)

TV Program - Zerrin Yazar (TRT)

TV Belgesel - Timuçin Nalbant (TRT)

Kitap - Faik Garses & Gürel Yurttaş

YEREL BASIN

Haber - Recai UYSAL (Bursa Olay Gazetesi)

Röportaj - İkbal TURAN (Bursa Kent Gazetesi)

İnceleme-Araştırma - Serkan Şenyürek (Çukurova Metropol Gazetesi)

Serbest Yazı - Abidin Yağmur (Güney Gazetesi)

Fotoğraf (Müsabaka) - Erkan Sağlık (Bursa Olay Gazetesi)

Sayfa Düzeni - Şahin Çoban (Çukurova Metropol Gazetesi) - İSTANBUL

Türkiye Spor Yazarları Derneği, TV, Spor

Kaynak: İHA

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