TSYD'den kınama
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) gazeteci İbrahim Gürler'e yönelik yapılan saldırıyı kınadı.
09.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:16
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) gazeteci İbrahim Gürler'e yönelik yapılan saldırıyı kınadı.
TSYD'den yapılan açıklamada, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan temsilcisi İbrahim Gürler, 24 Erzincanspor- Manisaspor 3.lig maçı öncesinde Erzincansporlu iki yönetici tarafından tekme ve tokatla darp edilmiştir. Şurası asla unutulmamalıdır ki, basın mensuplarının yaptığı haber veya eleştiri beğenilmeyebilir, ancak bunun yolu şiddet ve saldırı değildir.
Hastaneden darp raporu alan arkadaşımıza yapılanlar karşısında sadece kınama yayınlamakla kalmayacağız ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu şahıslarla ilgili açılacak davada İbrahim Gürler asla yalnız değildir." denildi. - ERZİNCAN
TSYD'den yapılan açıklamada, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan temsilcisi İbrahim Gürler, 24 Erzincanspor- Manisaspor 3.lig maçı öncesinde Erzincansporlu iki yönetici tarafından tekme ve tokatla darp edilmiştir. Şurası asla unutulmamalıdır ki, basın mensuplarının yaptığı haber veya eleştiri beğenilmeyebilir, ancak bunun yolu şiddet ve saldırı değildir.
Hastaneden darp raporu alan arkadaşımıza yapılanlar karşısında sadece kınama yayınlamakla kalmayacağız ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu şahıslarla ilgili açılacak davada İbrahim Gürler asla yalnız değildir." denildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :TSYD'den kınama
Etiketler : Türkiye Spor Yazarları Derneği, İbrahim Gürler, Manisaspor, Güncel
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