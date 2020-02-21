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TSYD'den program açıklaması: Üzerimize düşeni yaptık, karar artık kulüplerin

Türkiye Spor Yazarları Derneği, 4 büyük kulüp başkanına da davet mektubu gönderildiğini ve katılıp katılmama kararını kendilerinin vereceğini açıkladı.

21.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:04TSYD'den program açıklaması: Üzerimize düşeni yaptık, karar artık kulüplerin

TSYD'den 4 büyük kulüp başkanına gönderilen davet üzerine bir açıklama geldi.

4 büyük kulübe TSYD tarafından davet gönderildiği ve programa katılıp katılmama kararının kulüplerin inisiyatifinde olduğu belirtildi ve "Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği, Spor

HABER YORUMLARI (2)
GSLİ:sinsi aliş gene oyunlar peşinde
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BJK:ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ DEĞİL FENEVİN DEDİĞİNİ YAPTINIZ , ŞİMDİYE KADAR NERDEYDİNİZ FENEV BAŞKANI AĞLADI DİYE APAR TOPAR KARAR ALDINIZ YOK ÖYLE BJK BAŞKANI KATILMAMALIDIR NOKTA.
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Spor

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