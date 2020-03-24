Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››TSYD'den TFF'ye başvuru: 'Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun' - Spor

TSYD'den TFF'ye başvuru: "Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yapan tüm basın mensuplarının teste tabi tutulması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

24.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:08
TSYD'den TFF'ye başvuru:
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yapan tüm basın mensuplarının teste tabi tutulması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalandığının anlaşılmasının ardından TSYD'den TFF'ye derbi için başvuru geldi. TSYD, 15 Mart'ta TT Stadı'nda oynanan derbide görev yapan tüm basın mensuplarının korona virüs testine tabi tutulmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, "TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün TFF'ye resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız risk altındadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak Spor
G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak
Muslera, Erdoğan’ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Spor
Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Fatih Terim’in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü Spor
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü
Koronavirüsten son darbe Olimpiyatlara! Resmen ertelendi Spor
Koronavirüsten son darbe Olimpiyatlara! Resmen ertelendi
Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi Spor
Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi
G.Saray’ın eski kalecisi hayatını kaybetti Spor
G.Saray'ın eski kalecisi hayatını kaybetti
G.Saray TFF’ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur Spor
G.Saray TFF'ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur

Son Dakika Spor Haberleri

17:13: Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki - Spor 17:10: Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'dan açıklama Açıklaması - Spor 17:06: Son Dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları, corona virüs (koronavirüs) nedeniyle ertelendi! - Spor 17:04: Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi - Spor 16:56: Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak - Spor 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:13: Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü - Spor 15:39: 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi - Spor 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading