TSYD İzmir Şubesi, Göztepe'nin yeni stadını gezdi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve stadın mimarı Tuğrul Büyükköken'den stat hakkında bilgiler alan yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarının çalışacağı alanlar konusunda fikir alışverişinde bulundu. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir'de bir dönem yaşanan stat sorunundan sonra Göztepe'nin yeni stadının bitme aşamasına geldiğini hatırlatarak, Alsancak Stadı'nın da en kısa zamanda ev sahipliği yapmaya başlayacağına inandığını kaydetti.

BAHRİ OKUMUŞ: YENİ STAT KULÜP TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI

Son dönemde Türkiye'de bir çok stat yapıldığını hatırlatan Okumuş, "Göztepe'nin yeni stadıyla İzmir'i Süper Lig'de başarıyla temsil etmeye devam edeceğine inanıyorum. Yeni stat kulüp tarihinde bir dönüm noktası, yalnızca modern bir spor tesisi değil kente değer katacak bir yaşam alanı. Emek harcayan herkesi kutlarız" dedi.

Başkan Vekili Talat Papatya ise Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ilk maçı oynamak için çok heyecanlı olduklarını, yeni statlarındaki ilk maçlarını Süper Lig'de 19'uncu haftadaki Beşiktaş'a karşı oynamaya planladıklarını hatırlattı. Yeni statlarının kendileri için bir milat olacağını kaydeden Papatya, "Kulüp olarak heyecanlıyız. Yeni stadımız İzmir için de çok önemli bir yere sahip olacak" ifadelerini kullandı.

STATTA ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Göztepe'nin Süper Lig'de 24-26 Ocak hafta sonunda iç sahada oynanacak Beşiktaş maçına yetişmesi planlanan 95 yıllık tarihindeki kendine ait ilk stadında hibrit çim uygulaması yapıldı. Koltuk montajları, iç işçilik ve peyzaj çalışmaları devam eden statta dün saha çizgileri çekilirken kale direkleri de takıldı. Statta cadde tarafındaki kale arkası tribün koltuksuz olacak. Tribünlerde renk bütünlüğü sağlanması için bu tribün de kırmızı renge boyanacak. Elektronik bilet gişeleri önümüzdeki günlerde monte edilecekken stadın ticari alanları ise ilerleyen aylarda tamamlanacak. TOKİ tarafından kulübün 92'nci kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL bedelle ihale edilen stadın çatısında halka açık yürüyüş yolu da bulunuyor. Stat, bu özelliği ve ticari alanlarıyla Türkiye'de ilk olacak.