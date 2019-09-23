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TSYD İzmir Şubesi'nden Konak Belediye Başkanı Batur'a ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi yönetimi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a nezaket ziyaretinde bulundu.

23.09.2019 16:04TSYD İzmir Şubesi'nden Konak Belediye Başkanı Batur'a ziyaret

Ziyarete Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Yöneticisi Nuri İmre, İzmir Şube Yöneticisi Mutlu Yılmaz ve Akreditasyon Sorumlusu Nuran Gani katıldı. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Başkan Batur spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini ve çalışmalarda işbirliği içinde hareket etmeye hazır oldukların ıifade etti.

TSYD Şube Başkanı Okumuş ise gerçekleşen organizasyonlarda bugüne kadar verdikleri destekleri için Başkan Abdül Batur'a teşekkür etti.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Abdül Batur, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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