Tsyd İzmir Şubesi'nden Muhittin Dalgıç'a Ziyaret

27 Kasım 2018 Salı 13:42



27 Kasım 2018 Salı 13:42

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Okumuş ve üyeler, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ı ziyaret etti.Okumuş, ziyarette yaptığı konuşmada, Dalgıç'a amatör sporlara ve TSYD'ye verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.Çeşme Belediye Balkanı Muhittin Dalgıç da belediye olarak her zaman sportif etkinliklere destek olduklarını kaydetti. Amatör branşlarda ve yaz spor okullarına her türlü katkıyı sağladıklarını bildiren Dalgıç, "Bunun yanı sıra ilçemizde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin de aktif destekleyicisi oluyoruz." dedi.Ziyarette, Okumuş'un yanı sıra asbaşkan Gökhan Özyurtlu, eski yönetim kurulu üyesi Mutlu Duman ve TSYD İzmir Akreditasyon Sorumlusu Nuran Gani de yer aldı.