TSYD İzmir Şubesi Üyeleri 2018'E Çeşme'de Veda Etti

Çeşme Boyalık Beach Otel'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı balosunda konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, yıla veda yemeğinde bir kez daha buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Dernek olarak 2018'de İzmir Spor Tarihi Sempozyumu, 46. TSYD İzmir Ege Dostluk Kupası futbol turnuvası, 4. Voleybol turnuvası, Ege'de yılın spor ödülleri gibi organizasyonlarını yaptıklarını kaydeden Okumuş, "Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte bir önceki yıl gibi başarılı bir dönem geçirdiğimize inanıyorum. Her sene bir öncekinden daha iyi olmak için gayret gösteriyoruz. Yeni yılda da herkese sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

Yapılan çekilişle üyelere çeşitli hediyeler verildi. Baloya İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı

Başkanı Ali Erten, Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı da katıldı.

Kaynak: Bültenler