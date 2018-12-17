Tsyd İzmir Şubesi Üyeleri 2018 Yılına Veda Etti

Kaynak: AA

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi üyeleri,?2018 yılına Çeşme'de veda etti.TSYD İzmir Şubesinin geleneksel yılbaşı balosu, Çeşme'deki bir otelde yapıldı.Şube Başkanı Bahri Okumuş, yıla veda yemeğinde bir kez daha buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.?Dernek olarak 2018'de İzmir Spor Tarihi Sempozyumu, 46. TSYD İzmir Ege Dostluk Kupası futbol turnuvası, 4. Voleybol turnuvası, Ege'de yılın spor ödülleri gibi organizasyonlarını yaptıklarını aktaran Okumuş, "Yönetim kurulu arkadaşlarımla bir önceki yıl gibi başarılı bir dönem geçirdiğimize inanıyorum. Her sene bir öncekinden daha iyi olmak için gayret gösteriyoruz. Yeni yılda da herkese sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten ve Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı'nın da katıldığı baloda, yapılan çekilişle üyelere?çeşitli hediyeler verildi.