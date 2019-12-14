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TSYD İzmir Şubesi üyeleri 2019'a veda etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi üyeleri, Çeşme'de bir otelde düzenlenen balo ile 2019 yılına veda etti.

14.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:29TSYD İzmir Şubesi üyeleri 2019'a veda etti
Yazarları Derneği (TSYD) Şubesi üyeleri, 'de bir otelde düzenlenen balo ile 2019 yılına veda etti.

TSYD İzmir Şubesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği balo yemeğine katılan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, yaptığı konuşmada, gazeteciliğin son dönemde Türkiye'de zor bir meslek haline geldiğini, TSYD'nin yaptığı çalışmalarla spor gazeteciliğinin çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da göreve geldikleri 2012'den bu yana yaptıkları organizasyonları sürdürdüklerini, sponsor ve İZVAK'ın da katkılarıyla futbol ve voleybol turnuvalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bazı şirketlerle üyeler için anlaşmalar yaptıklarını kaydeden Okumuş, dernek bünyesindeki Urla'daki havuzun yazın 3 ay boyunca özellikle çocuklara yönelik kurslarla hizmet verdiğini hatırlattı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten'in de katıldığı gecede üyeler ve aileleri gönüllerince eğlendi. - İZMİR

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye, Çeşme, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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