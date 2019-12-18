Haberler » Spor » TSYD İzmir Şubesi yöneticileri, Göztepe'nin yeni stadını gezdi - Spor

TSYD İzmir Şubesi yöneticileri, Göztepe'nin yeni stadını gezdi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri, Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

18.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:50TSYD İzmir Şubesi yöneticileri, Göztepe'nin yeni stadını gezdi
Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) Şubesi Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri, Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin, Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ile stadın mimarı Tuğrul Büyükköken'den bilgi aldığı ve basın mensuplarının çalışma alanları konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen şube başkanı Bahri Okumuş, İzmir'de bir dönem yaşanan stat sorunundan sonra Göztepe'nin yeni stadının bitme aşamasına geldiğini, Alsancak Stadı'nın da en kısa zamanda ev sahipliği yapmaya başlayacağına inandığını aktardı.
Son dönemde Türkiye'de birçok stat yapıldığını hatırlatan Okumuş, "Göztepe'nin, yeni stadıyla İzmir'i Süper Lig'de başarıyla temsil etmeye devam edeceğine inanıyorum. Yeni stat, kulüp tarihinde bir dönüm noktası. Yalnızca modern bir spor tesisi değil kente değer katacak bir yaşam alanı. Emek harcayan herkesi kutlarız." ifadelerini kullandı.
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ise yeni statlarındaki ilk müsabakalarını Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a karşı oynamayı planladıklarını belirterek, karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını kaydetti. Papatya, "Kulüp olarak heyecanlıyız. Yeni stadımız, İzmir için de çok önemli bir yere sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, İzmir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:58 Abdurrahim Albayrak: Florya'yı rüya bir tesis yapacağız - Spor
16:56 Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN - Spor
16:56 Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı - Spor
16:53 Kayserispor-Başakşehir maçını Şansalan yönetecek - Spor
16:51 Mesut Özil, memleketinin takımına sahip çıktı - Spor
16:36 G.Saray'da kayyum depremi! Başvuru yapıldı - Spor
16:27 Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi - Spor
15:16 Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi! - Spor
15:02 Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil - Spor
14:59 G.Saray'ın borcu açıklandı! Rakam dudak uçuklattı - Spor
18.12.2019 17:02:47