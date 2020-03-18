TSYD lig maçlarının ertelenmesini istedi
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), liglerde maçların ertelenmesini istediğini açıkladı.
18.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:10
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), liglerde maçların ertelenmesini istediğini açıkladı.
Dernekten yapılan açıklamada çeşitli ülkelerde sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonununun seyircisiz oynama kararına anlam verilemediği vurgulandı.
Müsabakaları izleyen gazetecilerin de virüs kapma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
" İspanya 'nın Espanyol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Avrupa Ligi ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonunun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz. Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Şu hiçbir zaman unutulmasın ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir."
Dernekten yapılan açıklamada çeşitli ülkelerde sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonununun seyircisiz oynama kararına anlam verilemediği vurgulandı.
Müsabakaları izleyen gazetecilerin de virüs kapma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
" İspanya 'nın Espanyol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Avrupa Ligi ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonunun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz. Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Şu hiçbir zaman unutulmasın ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir."
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Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye, İspanya, Spor
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