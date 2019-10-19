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TSYD Voleybol Turnuvası'nda birinci belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5'incisi düzenlenen Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta turnuvada birinciliğe ulaştı.

19.10.2019 15:02TSYD Voleybol Turnuvası'nda birinci belli oldu

Organizasyonun ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta, son karşılaşmasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Arkas Spor'la karşılaştı.

Müsabakanın ilk setini 25-23 üstün tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta, ikinci seti 25-21, son seti de 25-18 kazandı.

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın son maçı öncesinde birinciliğini garantiledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Galatasaray HDI Sigorta'nın kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş takım kaptanı Selçuk Keskin'e verdi.

Turnuva saat 15.00'te başlayacak Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Galatasaray, voleybol, Sigorta, Güncel

Kaynak: Bültenler

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