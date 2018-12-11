11 Aralık 2018, 21:24
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TT Stadında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Sevgi Gösterisi!

TT Stadında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaraylı taraftarlar, Porto maçı öncesinde Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Belarus Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetti.

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, tribüne çağırdıkları tecrübeli teknik adam için, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı. Fatih Terim, taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verdi.

Galatasaray,Porto,Fatih Terim
11 Aralık 2018 Salı 21:24



YORUMLAR (10)
HERİF: Yav gönderin gitsin
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ANT...: BELEDYELERİN HİZMET YAPIYORUZ ADI ALTINDA DAĞA TAŞA KALDIRIM YAPTIĞI GİBİ BU ŞAHISTA...GALATASARAYIN PARASINI MİLLİ TAKIM PARASINI YEDİ BİTİRDİ....DOYMADI...ŞAMPYON OLSANN NE OLUR NE FUTBOLU OYNATIYON....ADAM MİLLİ TAKIMIN MAASLI AMELESİ...KENDİNE DİREKTÖR DEDİTTİRİYOR... TÜPÇÜ KABUL EDİYOR...BU ŞAHSIN BOS OLDUGUNU MİLAN 3 HAFTADA ANLADI....
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N E: İLERDE KİŞİSEL GÖRÜŞÜM GS TARAFTARI BU HOCAYA SAHİP ÇIKTIK DİYE ÇOK ÜZÜLECEK
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TR80: Kim ne derse desin bu adam sizin hayal bile edemeceginiz kariyeri kupalarla ve başarı dolu sizler ancak yazarsınız saygı duymayı bilmezsiniz. O BÜYÜK BİR LİDER İMPARATOR FATİH TERİM. başka söze gerek yok..
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  • ANT... : NE SAYGISI BU ADAM SAYGI SINIRLARINI COKTAN AŞTI...BU İŞİN EKMEGİNİ YILLARCA YEDİ...BUNUN BİR KERE KİMSEYE SAYGISI YOK...6 0 KARA LEKSİNİDE O YAZDI...O YATTIGI YERDEN PARA SAYSIN....PARATOR...BÖYLE FUTBOLSUZ ŞAMPİYONLUK OLACAKSA OLMASIN...
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