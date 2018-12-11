TT Stadında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Sevgi Gösterisi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Belarus Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetti.
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, tribüne çağırdıkları tecrübeli teknik adam için, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı. Fatih Terim, taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verdi.
Galatasaray,Porto,Fatih Terim
11 Aralık 2018 Salı 21:24