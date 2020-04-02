TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Sağlık çalışanları için yeterli önlem alınmıyor
Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, ihracatın durdurulmasını ve maskelerin daha fazla üretilmesini olumlu bir çaba olarak buluyor.
02.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:24
Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, ihracatın durdurulmasını ve maskelerin daha fazla üretilmesini olumlu bir çaba olarak buluyor. Ancak Dr. Filiz Ünal'a göre bu maskeler ocak ayında tüm hastanelere dağıtılmış olsaydı bu kadar sağlık çalışanı enfekte olmayacaktı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Türk Tabipler Birliği, Dünya