TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya’da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü

Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal'dan Türkiye'deki yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. Konya 'da sadece bir vakanın koronavirüsü 257 kişiye bulaştırdığını belirten Dr. Filiz Ünal, "Aralarında babası, amcası ve ablasının da olduğu 5 yakınının ölümüne neden oldu. Sadece umreden döndükten sonra karantina altına almadığımız bir kişi bu" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR HATA YAPILIYOR"

Dr. Filiz Ünal, sağlık çalışanlarına test yapılmamasının yanlış olduğunu belirterek, "Şu anda büyük bir hata yapılıyor. Kovid-19 şüpheli vakalarda eğer test negatifse, bu kişi ölse bile ölüm tutanağına Kovid-19 geçmiyor. Kovid-19 testi pozitif olmayan vakaya koronavirüs tedavisi veriliyor ama tanısına Kovid giremiyorsunuz. İşte o zaman o rakamlar bizim, yani hekimlerin önünü açan rakamlar olmuyor. O rakamlar doğru rakamlar olmadığı için bizim kaygımız artıyor, halkımız adına kaygımız artıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE 356 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 18 bin 135 oldu.