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TTB: Önümüzdeki 1-2 hafta çok kritik

Türk Tabipleri Birliği, önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu vurgulayarak, "Yeterince test yaparak hastalığın yaygınlığı saptanmalı, yaygınlığın derecesine göre sosyal mesafe önlemleri devreye alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

16.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:33
TTB: Önümüzdeki 1-2 hafta çok kritik
Türk Tabipleri Birliği, önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu vurgulayarak, "Yeterince test yaparak hastalığın yaygınlığı saptanmalı, yaygınlığın derecesine göre sosyal mesafe önlemleri devreye alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türk Tabipleri Birliği, Ekonomi

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