Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TTB Salgınla Nasıl Başa Çıkılabileceğini Açıkladı!

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz yeni tip koronavirüs ile nasıl mücadele edilebileceğini açıkladı.

01.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:49
TTB Salgınla Nasıl Başa Çıkılabileceğini Açıkladı!
Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz yeni tip koronavirüs ile nasıl mücadele edilebileceğini açıkladı.

"Tek Tek Kontrol Edilmeli"

Sözcü ile yaptığı röportaj sırasında önemli konulara değinen Yılmaz, virüsle nasıl başa çıkılabileceği konusunda bazı detayları açıkladı.

"Sokağa çıkma yasağı bir salgın yönetimi biçimi değildir. Salgın yönetiminde karantina, izolasyon, toplumsal harketlilik kısıtlaması, üretimin durdurulması, çalışanların evlerine gönderilmesi ve gerekli kişilere temel gıda ürünlerinin sağlanması uygulamaları vardır. Bu uygulamada katı bir izolasyon vardır ama daha da önemlisi doğru bir planlama yapılması gerekir."

Bunun yerine müdahalelerin bölgesel olarak uygulanması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Önemli olan soru şu: Bu salgını nerede karşılamak, durdurmak istiyorsunuz? Eğer sağlık çalışanlarınızla beraber sokaklarda, mahallelerde bu salgını karşılarsanız doğru yaparsınız ancak katı bir izolasyon uygulamayıp salgını hastanelerde karşılamaya ve durdurmaya çalışıyorsanız yanlış yaparsınız."

Bazı kişilerde semptomların hafif seyrettiğin vurgulayan Yılmaz, bu kişilerin evlerde izolasyon edilebileceğini aktardı.

"Başvuruların sıralamasını hastada görülen semptoma göre yapmak zorundayız. COVID-19 hastalarını yüksek ateş, öksürük ve giderek artan solunum sıkıntısı bulgusuna göre sıralıyoruz. İshal, koku ve tat alamama gibi diğer belirtileri de değerlendirebiliriz ama şu anda bunlar ön plana çıkartılacak bulgular değil. Bu belirtileri yaşayan kişilerin evde sosyal izolasyon sağlamaları yeterli."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Türk Tabipleri Birliği, Bülent Nazım Yılmaz, Sözcü, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››TTB Salgınla Nasıl Başa Çıkılabileceğini Açıkladı! - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Haberler
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp’tan iki yeni hamle geldi Haberler
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp'tan iki yeni hamle geldi

Son Dakika Teknoloji Haberleri

17:35: Marmaris'in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı - Haberler 17:35: Eskişehir gazeteleri yayınını sürdürecek - Haberler 17:35: Erzurumlu umreciler karantina sonrası memleketlerine döndü - Haberler 17:34: Otomobiliyle çarptığı köpeği ölüme terk edip böyle kaçtı - Haberler 17:33: Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada - Haberler 17:19: ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile virüs 8 metre uzağa gidebilir - Haberler 17:00: Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin - Haberler 16:55: Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı - Haberler 16:43: Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı - Haberler 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz 16:18: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın