Ttb Siirt'te 3 Bin Paket Fındık Dağıtacak

Trabzon
Ticaret Borsası (TTB) tarafından Siirt
'te 3 bin paket fındık dağıtılacağı bildirildi.
TTB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında,?Trabzon?ve?Siirt'in kardeş şehir olmasının ardından, 21 Kasım Çarşamba
günü Siirt'te düzenlenecek Hamsi Festivali'nde vatandaşlara fındık da dağıtılacağı belirtildi.
Trabzon Ortahisar
Belediyesi tarafından düzenlenecek olan organizasyonda Siirt'te yapılacak festivalde 20 ton hamsinin yanı sıra fındık tanıtımı çalışmaları kapsamında TTB tarafından da fındık dağıtılacağı aktarılan açıklamada, dağıtılacak paketlerin üzerinde sağlık açısından fındığın önemini içeren bilgilerinde yer alacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, TTB tarafından yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları kapsamında Trabzonspor
'un tüm maçlarında "Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk" sloganı ile 2011 yılından beri tribünlere fındık dağıtıldığı hatırlatıldı.
Trabzon,Siirt
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:08