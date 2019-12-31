Haberler » Ekonomi » TTB üyeleri Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret etti - Ekonomi

TTB üyeleri Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret etti

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) üyeleri, Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

31.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:32 TTB üyeleri Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret etti
Ticaret Borsası (TTB) üyeleri, 'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.
TTB'den yapılan yazılı açıklamada, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan'ın beraberindeki üyelerle, Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) bünyesinde kurulan Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret ettiği belirtildi.
FAE Müdürü Aysun Akar'ın heyete, laboratuvarda özellikle fındık bahçelerinin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan fidanların yetiştirileceği bilgisini verdiği aktarıldı.
Açıklamada, Ergan'ın şu ifadeleri de yer aldı:
"TTB olarak fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için uyguladığımız projelerde FAE ile birlikte hareket ediyoruz. Gelinen noktada bahçelerini yenilemek isteyen üreticilerin en fazla ihtiyaç duydukları fındık fidanları oluyor. Bu yıl 7 bin fidan söküp, yerine yenilerini dikmek üzere üreticilere ücretsiz dağıttık. Ancak fidan konusunda en sağlıklı yöntem doku kültürü laboratuvarında üretilecek fidanların kullanılmasıdır. Doku Kültürü Laboratuvarı bu ihtiyacı karşılayacağı için çok iyi bir yatırım oldu."

Trabzon, Giresun, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:34   BTSO Başkanı Burkay, 2019 yılını değerlendirdi Açıklaması - Ekonomi
12:30   Türkiye'nin dış borç stoku - Ekonomi
12:29   Milletvekili Mustafa Esgin'den 2020 mesajı - Ekonomi
12:28   ATO heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde - Ekonomi
12:26   4 ilden 41 milyon dolarlık ihracat - Ekonomi
12:17   Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek - Ekonomi
11:52   Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler - Ekonomi
11:35   İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdi - Ekonomi
11:10   Elon Musk Starship'in 2-3 ay içerisinde fırlatılabileceğini açıkladı - Ekonomi
10:50   Nissan'ın eski CEO'su Ghosn, ev hapsinde bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçtı - Ekonomi
31.12.2019 12:38:50