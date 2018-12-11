Ttb Üyesi 11 Kişi Hakkında Dava

Türk Tabipleri Birliği
(TTB) Merkez
Konseyinin, bir kısmı görevi sona eren 11 üyesi hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) Zeytin
Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama dolayısıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, eski TTB Başkanı Mehmet Raşit
Tükel'in yanı sıra Ayfer Horasan
, Bülent Nazim Yılmaz, Dursun Yaşar
Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Mustafa Taner Gören, Selma
Güngör, Sinan Adıyaman
ve Şeyhmus Gökalp hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkemece kabul edildi.
Davanın görülmesine 27 Aralık
'ta başlanacak.
Merkez,Türk Tabipleri Birliği
11 Aralık 2018 Salı 12:30