Ttk Bin İşçi Alımı Kura Töreni

Kaynak: İHA

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bin yeraltı pano üretim işçisi alımı için kura töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz yıl kömür üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılarak 101 milyon ton kömür üretimi yapıldığını ifade etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise sadece Zonguldak havzasında 1,3 milyar ton taşkömürü rezervi olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.Site Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve protokol üyeleri katıldı. Bin kişilik kontenjana 35 bini aşkın başvuru olması nedeniyle salonun dışına da dev ekranlar konularak dışarıdaki kalabalığın kura törenini takip etmesi sağlandı.Törenin açılış konuşmasında kürsüye çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Zonguldak kardeşliğimizin, sosyal dayanışmanın sevgiyle, muhabbetle yaşandığı bir şehir. Zonguldak işçi kardeşlerimizin alın teri, emeği, göz nuruyla gelişen, büyüyen bir şehir. Kıymetli ailelerimizi fedakarlıklarından dolayı kutluyorum, işçi kardeşlerimi, tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'sosyal devlet' anlayışını inşa etmeye devam ediyoruz. İl il, ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz. 'İnsan için ancak çalıştığı vardır.' buyuruyor Rabbimiz. İnsan elinin emeğinden daha hayırlısı yoktur. Çalışan her insan emeğinin karşılığını alıyor alacaktır. Hamdolsun, Hükümet ve Bakanlık olarak çalışan her işçimizin hakkını, hukukunu gözeterek hareket ediyoruz. Bu anlayışla, asgari ücreti, 2019 yılı için yüzde 26 artırarak net 2 bin 020 lira olarak belirledik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ilk asgari ücret görüşmelerinde, bu sürecin işçi ve işveren taraflarımızın ortak mutabakatı ile sağladık. Ayrıca malumunuz; 2014'te yaptığımız düzenleme ile yer altında çalışan işçilerimize yönelik ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olamıyor. Böylece yer altı maden işçilerimizin net asgari ücretleri 4 bin liranın üzerine yükselmiş oldu. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şahsım, işçilerimiz ve işverenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Aralık ayında yayımladığı bir kararla yeni işçi alınmasıyla ilgili Türkiye Taş Kömürü Kurumu Yönetim Kuruluna yetki vermişti. TTK Genel Müdürlüğü işçi alımıyla ilgili gerekli hazırlıklarını tamamladı; Bakanlığımıza bağlı İŞKUR vasıtası ile başvurular alındı. Bugün de inşallah noter huzurunda kura ile toplam bin işçimizin atamasını Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde olmak üzere eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün böyle bir sevinci vatandaşlarımızla beraber yaşamanın mutluluğu içerisinde; ataması gerçekleşecek olan işçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı, bereketli olsun diliyorum. Türkiye'nin kalkınma hamleleri, ekonomide yazdığı başarı öyküleri işçi kardeşlerimizin alın teriyle yazılıyor. 17 yıldır ekonomide, ticarette, üretimde ve yatırımda sizlerin emeği var" dedi."Sadece Zonguldak havzasında 1,3 milyar ton taşkömürü rezervimiz olduğu tahmin ediliyor""Bizler maden işçilerimizin ne şartlar altında çalıştığını çok iyi biliyoruz" diyen Bakan Selçuk, "Ülkemiz için vatan nöbeti tutmak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vatan savunmasında görev almak ne kadar kutsalsa, cennet vatanımız için milletimizin istikbali için kazma vuran, ter akıtan işçi kardeşlerimizin sizlerin emeği de o kadar kutsal. Bu nedenle, madende çalışanlarımızın işini kolaylaştırmaya yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz. Madenlerde çalışma süresini günlük 7,5 ve haftalık 37,5 saat olarak sınırlayarak, işçilerimizin 5 gün çalışıp 2 gün tatil yapabilmesine imkan sağladık. Ayrıca yıllık ücretli izinleri de diğer çalışanlara göre 4 gün artırdık. İş sağlığı ve güvenliği alanında da, oksijenli ferdi kurtarıcı maske kullanımı, yer altında takibi kolaylaştıracak personel takip sistemi ve acil bir durumda madenden çıkış için 'hayat hattı' kurulması zorunluluklarını getirdik.Diğer sektörlerde yılda bir kez yapılması yeterli olan tatbikatlar, madenlerde 6 ayda bir görüntüler kayıt altına alınacak şekilde yapılmakta. Sizlerin refah seviyesini yükseltmeye, çalışma hayatına yönelik iyileştirmeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Madencilik sektöründe yoğun bir emek ve insan gücüne ihtiyaç duyulmakta. Bu sebeple çalışma hayatımızdaki en riskli alanlardan biri olarak görülmesine rağmen sizlerin bu konudaki çalışma azmi ve kararlılığı takdire şayan. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ekonomide 2023, 2053, 2071 hedeflerine yine sizlerin gayretiyle, azmiyle ulaşacağına inanıyoruz.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın verilerine göre sadece Zonguldak havzasında 1,3 milyar ton taşkömürü rezervimiz olduğu tahmin ediliyor. Bu kömürü değerlendirebilmemiz için işçi kardeşlerimize, sizlere ihtiyacımız var. Hükümetimizin üzerinde ısrarla durduğu bilhassa enerji alanında yerli üretime geçme düşüncesini elbette sizler olmadan gerçekleştiremeyiz. Uzun Mehmet'le başlayan kömürün hikayesi sizlerle devam edecek. Ekonomide belirlediğimiz büyük hedeflerimizi gerçekleştirmek için üretim ve yatırımı artırmak zorundayız. Devlet olarak işverenlerimize her türlü desteği sağlıyoruz. İşverenlerimizin de 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanımıza verdikleri 2.5 milyon istihdam sözünü tutacaklarına yürekten inanıyoruz. Çünkü burası Zonguldak, burada iş var. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız yeni istihdam teşviğimizle; işverenlerimizin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. Bakanlık olarak yeni istihdam teşviğimizle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile, 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz. Bu vesileyle ataması gerçekleşecek işçi kardeşlerimizi tebrik ediyor, yürekten kutluyorum, hayırlı-uğurlu olsun diyorum. Zonguldak'ımızda istihdama sunduğu katkıdan dolayı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatin Dönmez'e ve işe alım sürecini yöneten TTK ve İŞKUR çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi."Madencilik bu topraklarda mesleğin çok ötesinde farklı değerlere sahip"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ise madenciliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:"Bugün Zonguldak'a gelerek heyecanınıza ortak olmak bu güzel karede yer almak istedik. Bugün vesilesiyle sizlerle yeniden bir araya gelmekten sizlerle kucaklaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl TTK'ya bin 500 işçi alınacağının müjdesini burada Zonguldak'ta vermişti. Bizler de bu sözü emir telakki ettik ve hemen çalışmalara başladık. Hamdolsun bugün verdiğimiz sözü tutmanın gururu içerisindeyiz. Birazdan noter huzurunda yapılacak çekilişle ülkemizin büyümesi, aydınlık geleceği için TTK ailesinin üyesi olacak. Noter huzurunda yapılacak olan bu çekilişi son derece şeffaf ve güvenli olacak. İnşallah kalan 500 kardeşimizin de birkaç ay içerisinde işlemlerini başlatacağız. İŞKUR ile çalışmalar tamamlanınca böyle bir kura çekilişiyle onlar da bu kurumun birer ferdi olacaklar. Madeni bu işin kutsallığını en iyi bilen sizlersiniz. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te aile fertlerinden biri mutlaka geçimini madencilikle sağlıyor. Buralardan emekli olan kardeşlerimiz kızlarını, oğullarını buradan kazandıkları paralarla evlendirdiler, okuttular. Madencilik bugün şehirlerimizi var etse de en önemlisi de hayatında hep büyük bir yere sahip oldu. Madencilik bu topraklarda sizler için bir mesleğin çok ötesinde farklı değerlere sahip olduğunu biliyoruz. Madencilik emeğin, alın terinin, helal rızkın önemli değeridir. Sizlerin emekleri bizlerin en büyük emanetidir. Madenci kardeşlerimiz ve aileleri bu emanete her zaman sahip çıkacağız konusunda müsterih olsunlar. Bu kutsal emanetin yücelmesi için her platformda işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduk. İşçilerimizin emeklerini karşılığını tam olarak almaları ve emeklerinin zayi edilmemesi için gereken her türlü adımı attık ve atmaya devam edeceğiz. Maaşlarını asgari ücretin en az iki olması şeklinde düzenledik. En sıkı kuralları belirledik. Risk grubuna göre madenleri belirledik. Madenlerimizi denetledik. Zorunlu ferdi kaza sigortalarını ödedik. Şirketlere teşvik ödemeleri de başlattık. Madende çalışırken şehit düşenlerin yakınları için de gerekli yasal düzenlememeleri hayata geçirdik. Eş ve çocuklarının kamuda çalışması için gerekli düzenlemeleri de yaptık. Sizlerin yüksek güvenlik standartlarında çalışmak için yaptık. Her şey insanımız için. Her şey insanı insan hayatını yüceltmek için her şey sizler her şey daha fazla üreten büyüyen, gelişen Zonguldak, Bartın ve Karabük için. Her şey büyük ve güçlü Türkiye için. Hep birlikte el, ele, omuz, omuza ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha fazla istihdam sağlayacağız. Geçen yıl kömür üretiminde Cumhuriyet tarihin rekorunu kırdık. 101 milyon ton kömür üretimi yaptık. Bu bize yetmez. Çünkü Türkiye her geçen gün büyüyor. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Zonguldak'ta nice kömür yataklarımız varken 'durmak yok yola devam' diyoruz. 2019 yılı sonrasında Allah'ın izniyle bu yakaladığımız ivmeyi daha yukarıya çıkartacağız" dedi."Onlar Türkiye enerjide dışa bağımlı olsun istiyor, bozuk plak gibi tekrarlıyorlar"Bazı kesimlerin eleştirilerine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi çıkmış birileri vay efendim, 'kömür çıkarılsın istemiyoruz' diyorlar. Biz sizin kim olduğunuzu, amacınızın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Madenciliğe, yerli kömüre, milletimizin ekmeğine göz diken marjinal gruplara sesleniyorum. Gelin Zonguldak, Bartın ve Karabük'e bakın. Kendi gözlerinizle görün. Burada yaşayan kardeşlerimiz iş, AŞ istiyor. Hayat standartları artsın istiyor. Onlar ne istiyor, Türkiye enerjide dışa bağımlı kalsın dışarıya milyarlarca para aktarılsın istiyor. Buradan soruyorum sizleri finanse eden arkanızda duran devletler dünyanın en fazla kömür üreten ve tüketen devletler değil mi? Niye onlara sesiniz çıkmıyor. Niye Türkiye'ye gelince aynı şeyleri bozuk plak gibi tekrarlıyorsunuz. Biz işimize bakacağız, milletimize sevdalıyız. Bu milletin hakkını da kimseye yedirmeye hakkımız da yok eyvallahımız da yok. TTK'nın toplam rezervi 1.5 milyar ton. Redevansçılarla beraber yıllık üretimi 1.2 milyon ton. Havzanın potansiyel üretimi 10 milyon ton. Bu potansiyeli ortaya çıkartmak için TTK ve özle sektöre daha fazla üretim hedefleri belirledik. Daha fazla istihdam, daha fazla iş ve AŞ demek. 2018'de TTK'ya ait 4 sahanın devrini daha yaptık, 2019'da 3 ruhsat devrini daha yapacağız. Üretim yapılamayan alanları da üretime açmış olacağız. Bugün Türkiye'de madenlerde 130 binden fazla insan çalışıyor. Bu alanlarda yatırımcıları da teşvik ederek 20 bin istihdam daha sağlayacağız. Daha fazla teknik ve teknolojik alt yapı ile yapacağız. Verimliliği artırmak için daha fazla mekanize alt yapı kurmaya ihtiyacımız var. TTK bunun çalışmalarını şu an yürütüyor. 596 kilogram olan günlük üretimi kısa vadede 1 tona, sonra da daha fazlasına artıracağız. Bunları sizlerin azim ve gayretleriyle ulaşacağız. Mekanize sistemlerin kurulmasıyla ilgili 156 milyon lira bütçe belirledik. Bunun bir kısmını TTK kullandı, kalan kısmını da kullanarak teknoloji ve insan odaklı çalışmalar yapacağız. Yerli üretimin artırılması için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Devlet olarak. Yatırımların ve istihdamın artırılması için yatırım ve destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin öz kaynaklarını milletimizin emrine sunacağımızın sözünü verdik. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Enerjiyi riske atmak gibi bir şeyimiz yok. Bütün gayretimiz bugünün Türkiye'sinin yarından çok daha güçlü olmasıdır. Millet yolunda bütün gayretimizi sürdüreceğiz. Bütün amacımız gelecek kuşakların daha güçlü, büyük olmasıdır. Türkiye'yi bir üst lige çıkartmak için var gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu.TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da "Zonguldak için 700, Karabük için 100, Bartın için 200 toplamda bin asil bin yedek kura çekimi bugün için sonuçlanacaktır. Hem kafanızın hem kalbinizin kesinlikle yapılan işlemden yana rahat olmasını diliyorum. Her şey şeffaf olarak gerçekleşecek. Şimdiden ülkemiz madencilik camiasına ve kurumumuza hayırlı olmasını diler, bu vesile ile işçi alımı sürecini başlatan Cumhurbaşkanımıza ve devamında takipçileri olan bakanlarımıza saygı ve teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de konuşmasında "Taşkömürü kurumunun mazisi eski, ülkeye katkıları çok büyük. Sadece Zonguldak'ta çıkan demir çeliğin ham maddesidir, köprüler, tanklar. Yegane kaynaktır. Geçmişte buharlı gemilerimiz trenlerimize bir yakıt olarak kullanılmıştı bugün ise demir çeliğin ham maddesi olarak bulunmaktadır. İnşallah taşkömür sizlerle beraber redevanslı sahalarla beraber 5 yıl içerisinde sadece taşkömürümüzün planlaması 3 milyon tonun üzerinde çıkarmaktır. Buna vesile olan katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."Zonguldak asla maden şehitlerini unutmayacaktır"CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise "TTK'nın Zonguldak için, bölge için Türkiye için ne anlama geldiğini tekrar tekrar anladığımız için bugün buradayız. TTK'yı geliştirelim, yeraltı zenginliklerimizi çıkartalım, yerli üretimimizi yapalım, Zonguldak'ı eski günlerdeki gibi tekrar şahlandıralım diye bir aradayız. Gönül isterdi ki TTK'daki norm kadro açığının tümünü giderelim. 14 bin 500 norm kadro var. Şu anda 7 bin 200 işçimiz var. Aradaki açığın hızla, acilen, teknolojik alt yapı yatırımlarının da yapılarak hızla tamamlanması gerekiyor. Bugün buradan gönlü kırık şekilde ayrılacak olan arkadaşlarımız olacak. Gönül isterdi ki 2003 yılından önce Kozlu'da, Armutçuk ve Zonguldak'ta maden şehidi olan değerli canlarımızın ailelerine devlet kadrolarında sağlanan imkanlar bu çekilişte TTK'ya sağlanacak istihdam noktasında bugün burada değerlendirilebilseydi. Onlar babasız büyüdüler, yarım büyüdüler, eksik kaldılar. Bizim bu ailelere minnet borcumuz var. Onlara sahip çıkmalıyız. Zonguldak asla maden şehitlerini unutmayacaktır. Zonguldak asla maden şehitlerinin çocuklarını ailelerini unutmayacaktır. Bugün burada sağlıklı bir kura için bizler buradayız. Kuranın gerçekleşmesinde bu istihdamın sağlanmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki soru işaretlerinin olmadığı siyaset üstü bir kura gerçekleşir. Kul hakkına girilmeden bu günü sağlıklı bir şekilde tamamlarız" şeklinde konuştu.Vali Erdoğan Bektaş da "Bugün Zonguldak'ta farklı bir günü yaşıyoruz. Zonguldak'ın maden şehri olduğu gerçeği bir daha apaçık ortaya çıkıyor. Madende çalışacak arkadaşlarımızı herkesin gözü önünde şeffaf açık bir kurayla belirlemeye çalışıyoruz. Bu imkanı her türlü şaibeden, soru işaretinden uzak işe alma imkanını şehrimize verdiği için değerli hükumetimiz ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlarım hepinizin çok açık gördüğü gibi Zonguldak bir maden şehri. Bu madenlerimizi yer altından çıkartıp insanımızın hizmetine sunmak durumundayız. İnsanımızın talebi olan istihdamı da bir şekilde sağlamak zorundayız. Bu yolda bu gün yaşadığımız olay önemli bir gelişmedir. Bu kura çekme etkinliğini bu yolda önemli bir aşama olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından her iki bakan ve protokol üyeleri Bartın ve Karabük'e canlı bağlanarak kura çekimine başlandı. - ZONGULDAK