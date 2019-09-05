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TTK'da meydana gelen iş kazasında 1 madenci yaralandı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 madenci kafasından yaralandı.

05.09.2019 22:24 TTK'da meydana gelen iş kazasında 1 madenci yaralandı
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 madenci kafasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saat. 20.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesine ait maden ocağının eksi 260 kodunda meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Erdinç Aysan, eksi 260 kodunda çalıştığı sırada tavan göçmesi meydana geldi. Tavanın göçtüğünü gören Aysan, göçük altında kalmaktan son anda kurtularak kafasını diğere çarptı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Aysan, 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasından yaralanan Erdinç Aysan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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