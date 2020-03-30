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TTK'da üretim durduruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Genel Maden İşçileri Sendikası'nın yaptığı toplantıda kuruma bağlı müesseselerde çalışan işçilerin ikinci bir emre kadar idari izne çıkarıldıkları kaydedildi.

30.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:30
TTK'da üretim durduruldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Genel Maden İşçileri Sendikası'nın yaptığı toplantıda kuruma bağlı müesseselerde çalışan işçilerin ikinci bir emre kadar idari izne çıkarıldıkları kaydedildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre tüm dünyada ve Türkiye'de yayılmaya devam eden korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında, TTK'da üretim durduruldu.
İş güvenliği amacıyla tüm müesseselerde belirli sayıda işçi çalıştırılırken, diğer işçiler ikinci bir emre kadar idari izne çıkarıldı. GMİS Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:
"Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) üretim durdurulmuştur. TTK Yönetimi ve Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) yaptığı toplantı sona erdi. TTK'ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır. Müessese yetkililerinin belirleyeceği zorunlu hallerde çalışılacak kadar sayı da belirlenen isimler 15 gün boyunca çalışacaktır. 15 gün sonunda bu isimlerin yerine belirlenen diğer isimler çalıştırılmak üzere işe çağrılacaktır. Uygulama bugün (30 Mart 2020) 24.00-08.00 yani gece vardiyasından itibaren başlayacaktır. Müesseselerde çalıştırılacak işçilere birim amirlerince bilgi verilecektir."
"695 yeraltı işçisi müesseselerde 3 vardiyada çalışacak"
Öte yandan yapılan açıklamada müesseselerde çalıştırılacak işçi sayıları ise şöyle belirtildi:
"Karadon Müessesesi: 280, Kozlu Müessesesi: 150, Üzülmez Müessesesi: 105, Armutçuk Müessesesi: 100,
Amasra Müessesesi: 60. Toplamda yeraltında 695 işçi çalıştırılacaktır. Bu sayılar müesseselerde 3 vardiyada çalışacak toplam işçi sayısıdır. Ayrıca bürolarda çalışacak işçilere birim amirlerince bilgi verilecektir."
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da "Tamir, bakım, gaz ve su hatların kontrolü için vardiyada görevli işçi arkadaşlarımız görevlerini sürdürecektir. Bunu yapmadaki temel amaç ise madenleri ayakta tutmaktır. Bu gece 00.00-08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı çalışmayı durduracağız. 695 kişi üç vardiya çalışacaktır. 15 günlük periyotlar halinde madenci arkadaşlar görevlerini yapacak" şeklinde konuştu.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Güncel
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