Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- TTK'da üretim durduruldu

- TTK'da üretim durduruldu GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: "TTK'ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Genel Maden İşçileri Sendikası'nın...

30.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:52
- TTK'da üretim durduruldu
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil:
"TTK'ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır"
ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Genel Maden İşçileri Sendikası'nın yaptığı toplantıda kuruma bağlı müesseselerde çalışan işçilerin ikinci bir emre kadar idari izne çıkarıldıkları kaydedildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre tüm dünyada ve Türkiye'de yayılmaya devam eden Korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında, TTK'da üretim durduruldu.
İş güvenliği amacıyla tüm müesseselerde belirli sayıda işçi çalıştırılırken, diğer işçiler ikinci bir emre kadar idari izne çıkarıldı. GMİS Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle;
"Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durdurulmuştur. TTK Yönetimi ve Genel Maden İşçileri Sendikası'nın yaptığı toplantı sona erdi. TTK'ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır. Müessese yetkililerinin belirleyeceği zorunlu hallerde çalışılacak kadar sayı da belirlenen isimler 15 gün boyunca çalışacaktır. 15 gün sonunda bu isimlerin yerine belirlenen diğer isimler çalıştırılmak üzere işe çağırılacaktır. Uygulama bugün (30 Mart 2020) 24.00-08.00 yani gece vardiyasından itibaren başlayacaktır. Müesseselerde çalıştırılacak işçilere birim amirlerince bilgi verilecektir."
"695 yeraltı işçisi müesseselerde 3 vardiyada çalışacak"
Öte yandan yapılan açıklamada müesseselerde çalıştırılacak işçi sayıları ise şöyle belirtildi:
"Karadon Müessesesi: 280, Kozlu Müessesesi: 150, Üzülmez Müessesesi: 105, Armutçuk Müessesesi: 100,
Amasra Müessesesi: 60. Toplamda yeraltında 695 işçi çalıştırılacaktır. Bu sayılar müesseslerde 3 vardiyada çalışacak toplam işçi sayısıdır. Ayrıca bürolarda çalışacak işçilere birim amirlerince bilgi verilecektir."
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da "Tamir, bakım, gaz ve su hatların kontrolü için vardiyada görevli işçi arkadaşlarımız görevlerini sürdürecektir. Bunu yapmadaki temel amaç ise madenleri ayakta tutmaktır. Bu gece 00.00-08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı çalışmayı durduracağız. 695 kişi üç vardiya çalışacaktır. 15 günlük periyotlar halinde madenci arkadaşlar görevlerini yapacak" şeklinde konuştu. - TTK’da üretim durduruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Ekonomi

Haberin Videosu :

- TTK'da üretim durduruldu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››- TTK'da üretim durduruldu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Ekonomi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı Ekonomi
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Türkiye’nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:02: Odeabank, koronavirüsle mücadelede TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi 19:55: Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı - Ekonomi 19:50: AB, Kovid-19 tedbirlerini onayladı - Ekonomi 19:48: Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu - Ekonomi 19:44: Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:11: Son Dakika: BDDK'dan kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı - Ekonomi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Ekonomi 16:49: Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi - Ekonomi 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi