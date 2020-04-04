TTK'dan "Evdekal" mesajı
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere "EvdeKal" mesajı gönderdi.
04.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:21
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere "EvdeKal" mesajı gönderdi. TTK Genel Müdürlüğü gönderdiği videoda "Ekmeği yeniden paylaşmak için", "yeniden üretmek için", "yarınlarımız için", "Evindekal", "sevgiylekal" mesajını gönderdi. Kısa sürede yayılan video beğeni topladı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler: Türk Tarih Kurumu, Türkiye, Güncel