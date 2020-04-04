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TTK'dan "Evdekal" mesajı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere "EvdeKal" mesajı gönderdi.

04.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:21
TTK'dan
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere "EvdeKal" mesajı gönderdi.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere "EvdeKal" mesajı gönderdi. TTK Genel Müdürlüğü gönderdiği videoda "Ekmeği yeniden paylaşmak için", "yeniden üretmek için", "yarınlarımız için", "Evindekal", "sevgiylekal" mesajını gönderdi. Kısa sürede yayılan video beğeni topladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Tarih Kurumu, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››TTK'dan 'Evdekal' mesajı - Haberler

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